Joy Lee Juana Abiola-Müller (29) hat mit Unter uns schon lange abgeschlossen! De gebürtige Berlinerin war von 2009 bis 2016 Teil der RTL-Daily und spielte die Rolle der Micki Fink. Obwohl ihr Mann Patrick (32) noch immer als Tobias zum Cast gehört ist für die dreifache Mutter klar: Ein "Unter uns"-Comeback ist ausgeschlossen. Doch warum ist das eigentlich so? Joy verriet, warum Zuschauer auch in Zukunft auf sie verzichten müssen.

In einem Instagram-Livestream mit ihrem Liebsten wurde die 29-Jährige gefragt, warum sie sich nicht vorstellen könne, wieder mit ihrem Ehemann vor der Kamera zu stehen. "Was will Tobias denn mit der alten Delfinzüchterin oder was Micki gerade macht? Da ist doch grad alles tutti...", erklärt sie in Bezug auf die Story der Serie. Tobias, den Patrick spielt, ist dort nämlich glücklich an Vivien (Sharon Berlinghoff, 25) vergeben und verschwendet derzeit wohl keinen Gedanken an seine ausgewanderte Ex-Freundin. Aber auch abgesehen davon: Joy kann auf die Schauspielerei aktuell gut verzichten. "Ich bin gerade happy in meinem Job", stellt die Dotwork-Tattoo-Künstlerin klar.

Aber verfolgt der Lockenkopf trotzdem die Geschehnisse des TV-Formats? Nein, nicht wirklich. "Seit diese eine Schauspielerin mit diesen krassen Locken, dieses wunderschöne Wesen nicht mehr dabei ist, sehe ich keinen Sinn mehr darin", witzelt sie. Nur auf die Szenen ihres Mannes werfe sie ab und zu doch noch einen Blick.

RTL / Stefan Behrens Joy und Patrick Müller als Micki und Tobias bei "Unter uns"

Instagram / joyistmeinname Patrick Müller und Joy Lee Juana Abiola-Müller, Schauspieler

Instagram / joyistmeinname Ex-"Unter uns"-Darstellerin Joy Abiola-Müller

