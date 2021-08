Hier verliert Joy Lee Juana (30) wohl langsam die Geduld! Die Schauspielerin schwebt privat gerade eigentlich im großen Familienglück: Erst vor wenigen Tagen feierte sie den zehnten Hochzeitstag mit ihrem Mann Patrick Müller (33), den sie am Set von Unter uns kennen und lieben lernte. Im Februar begrüßte sie mit ihm sogar schon ihr drittes gemeinsames Kind. Doch seitdem der kleine Junge auf der Welt ist, scheint es mit Joys Schwangerschaftsrückbildung nicht so schnell zu gehen: Sie verrät ihren Fans nun, dass sie davon etwas genervt ist.

In einem Instagram-Post zeigte sich die dreifache Mutter vor wenigen Tagen in Sportsachen auf einer Yogamatte. "Nach Kind Nummer drei in so kurzer Zeit dauert das mit der Rückbildung echt nervig lange", schrieb Joy unter die Bilder. Denn nur ein Jahr nach ihrem zweiten Kind kam bereits ihr dritter Sprössling auf die Welt. Durch die abgebildete sportliche Betätigung wollte sie also vor allem ein paar körperliche Veränderungen ihrer letzten Schwangerschaft wieder umkehren. Dieser langsame Prozess scheint die 30-Jährige jedoch ganz schön auf die Probe zu stellen: "Ich bin doch so ungeduldig", gibt sie in der Caption zu.

Joys Fans schienen von dem ehrlichen Post der Schauspielerin jedoch begeistert. "Danke das du uns auch daran teilhaben lässt", schrieb beispielsweise eine Userin in der Kommentarspalte unter den Beitrag. "Danke für deinen authentischen Post", freute sich ein anderer Follower.

Instagram / joyistmeinname Joy Lee, Schauspielerin

Instagram / joyistmeinname Joy Lee, Schauspielerin

Instagram / joyistmeinname Patrick und Joy Müller mit ihren drei Kindern Lovis, Javis und Loki

