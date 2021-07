Damit hatte Joy Lee Juana Abiola-Müller (30) wohl nicht gerechnet! Die ehemalige Unter uns-Darstellerin scheint privat eigentlich total glücklich zu sein. Zusammen mit ihrem Mann Patrick Müller (33) begrüßte sie Anfang des Jahres bereits das dritte gemeinsame Kind. Außerdem feierte die Dreifach-Mama gerade erst ihren 30. Geburtstag. Doch dieser Kommentar könnte ihre Laune wohl ein wenig getrübt haben: Sie wurde nämlich als Terroristin abgestempelt!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Schauspielerin von einem Vorfall, der ihr bei einer Bahnfahrt passierte: Eine ältere Dame wollte Joys Hilfe nicht annehmen und behauptete: "Sowas wie dich frag ich nicht." Joy, die am Freitag ein Tuch um ihre Lockenpracht gewickelt hatte, habe der Dame wohl aufgrund dieses Accessoires nicht gefallen. Die Frau erklärte Joy "recht ruppig", dass Kopftücher in Deutschland ihrer Meinung nach nichts verloren hätten und ihr wegen der "ganzen Terroristen" Angst machen würden.

Joy selbst schien davon ziemlich schockiert, nahm es kurz später jedoch mit Humor. In einem weiteren Story-Video sagte sie: "Also ich wurde schon viel genannt von Leuten – gerade von alten Menschen. Aber Terroristin war jetzt das erste Mal." Anschließend scherzte sie: "Wieder was Neues erlebt – ist auch selten mit dreißig. Schön, so kann man doch in den Tag starten."

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Joy Müller mit ihrem Sohn Javis

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Joy, Schauspielerin

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Joy und Patrick Müller als Micki und Tobias bei "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de