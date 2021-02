Und plötzlich hat man ein Trio zu Hause! Einige Tage ist es mittlerweile schon her, dass Joy (29) und ihr Partner Patrick Müller (32) ihren Fans verrieten, dass sie wieder Eltern geworden sind. Für die Unter uns-Stars ist es das dritte Kind – damit wissen die zwei ja eigentlich bereits zu gut, was in den kommenden Wochen so auf sie zukommt. Wie das Leben als fünfköpfige Familie läuft, plaudert Joy nun in einem Wochenbett-Update aus.

"Liebe Grüße aus dem Wochenbett! Tag elf mit drei Kindern", beginnt die Schauspielerin ihren Post auf ihrer Instagram-Seite. Aktuell pendle sich zu Hause alles ein und alle gewöhnen sich an die neue Situation. "So langsam kann ich mich wieder bewegen und eine Art neue Routine stellt sich ein! An der Aussage 'Ob zwei oder drei Kinder, das macht keinen Unterschied mehr', scheint was dran zu sein. Ich fand die Anfangsphase mit plötzlich zwei Kindern auf jeden Fall heftiger", erzählt Joy ihrer Community weiter.

Die Stimmung im Hause Müller ist momentan also ganz gut – doch die 29-Jährige stellt sich auch schon mal auf turbulentere Zeiten ein. "Im Moment sind zumindest alle ganz süß miteinander... mal sehen, was der morgige Tag bringt", schreibt sie abschließend. Dazu teilt sie übrigens auch ein Foto aus dem Wochenbett, auf dem der kleine Javis friedlich in den Armen seiner Mama liegt.

Instagram / joyistmeinname Schauspielerin Joy Abiola-Müller

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller mit ihren Kindern, März 2020

Instagram / joyistmeinname Die "Unter Uns"-Stars Patrick Müller und Joy Lee Juana Abiola-Müller

