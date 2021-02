So groß ist Patrick Müllers (32) Familie jetzt! Anfang Februar sind der Unter uns-Star und seine Frau Joy (29) zum dritten Mal Eltern geworden – zu ihrer Ältesten Loki und ihrem Mittleren Lovis hat sich nun Nesthäkchen Javis gesellt. Obwohl die vergangenen Wochen ziemlich turbulent für die Eltern gewesen sein dürften, veröffentlichten sie hin und wieder Updates zu ihrem neuen Leben zu fünft. Jetzt teilten Patrick und Joy auch endlich ihr allererstes Foto mit allen Kindern!

In ihrer Instagram-Story postete die Dreifachmama jetzt ein zauberhaftes Foto von ihrem "Sonntach": Familie Müller steht hier in der sonnigen Natur. Baby Javis wird von Mama Joy getragen und Klein-Lovis von Papa Patrick – Loki steht schon wie eine Große neben ihren Eltern. Dabei fällt auf: Die Fünfjährige ist total gewachsen! Die Gesichter ihrer Kinder zeigen die Schauspieler aber wie üblich nicht.

Bei "'Unter uns – Der offizielle Podcast" plauderten Joy und Patrick vor ein paar Tagen aus, wie ihr neuer Alltag so aussieht: Loki sei schon eine vorbildlich große Schwester, Lovis hingegen noch etwas ungestüm gegenüber seinem Babybruder: "Der möchte den Javis immer küssen. Wir hatten vorhin so ne Situation: Da wollte er so fröhlich auf ihn draufspringen und ist dann auch auf ihn draufgesprungen." Klingt erst mal heftig, im Nachhinein sei aber nichts weiter passiert.

