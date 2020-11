Durch die kommende Temptation Island-Staffel wird eine neue Moderatorin führen! 2019 ging die Reality-TV-Show, in der Pärchen testen können, wie es um die Treue in der Beziehung steht, in Deutschland an den Start. Bis dato moderierte Angela Finger-Erben (40) nicht nur die ersten beiden Staffeln der Show, sondern auch die Promi-Ausgabe, die derzeit im TV läuft. Schon bald wird sie jedoch abgelöst – und zwar von bigFM-Moderatorin Lola Weippert!

Via Instagram meldet sich die 24-Jährige jetzt bei ihrer Community: "Leute, mein Herz pocht gerade ganz wild, ich darf euch endlich verkünden, wie es bei mir weitergeht!" Nach sieben Jahren kehre sie dem Radio den Rücken, um sich einen Lebenstraum zu erfüllen und das neue Gesicht von TVNow zu werden. Im kommenden Jahr werde sie deshalb "die neue Moderatorin der dritten Staffel 'Temptation Island'".

Doch bevor diese gedreht wird, ist sie bereits am 14. Dezember auf der Video-on-Demand-Plattform zu sehen: "Zum Auftakt habe ich die große Ehre, die Moderation von Prince Charming – Das große Wiedersehen zu übernehmen", freut sich Lola und verrät, dass auch nach den beiden Dating-Formaten noch nicht Schluss sein werde: "Es werden noch viele weitere und spannende Projekte kommen, also macht euch auf was gefasst!"

Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im November 2020

Anzeige

Getty Images Angela Finger-Erben, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Angela Finger-Erben, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de