Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53) verraten Details zu ihrer The Masked Singer-Enthüllung! Am Dienstagabend stand das große Finale der dritten Staffel an: DSDS-Sternchen Sarah Lombardi (28) gewann als Skelett. Auch die Erdmännchen hatten es bis in die Endrunde geschafft – scheiterten hier aber schon beim ersten Duell. Unter dem süßen Pärchenkostüm kamen, wie bereits vermutet, die Katze und ihr Ehemann zum Vorschein. Waren Dani und Lucas sehr enttäuscht, dass sie nicht gewonnen haben?

Promiflash hat im Anschluss an ihre Enthüllung mal bei dem Paar nachgefragt! "Ich glaube, am traurigsten war unsere Tochter, die hat direkt danach angerufen: 'Mama, tanzt du jetzt nicht mehr?'", verriet Dani daraufhin. Sie selbst scheint hingegen nicht allzu traurig gewesen zu sein: "Ich bin fünf Shows weiter gekommen, als ich jemals gedacht hätte", beteuerte die Kultblondine. Die 34-Jährige sei davon ausgegangen, dass der Niedlichkeitsfaktor der Erdmännchen sie höchstens bis in Show drei bringen würde. Warum? Weil die Konkurrenz so stark war! "Ich fand die anderen auch einfach so geil. Also auch das Alpaka, den Frosch."

Daniela ist mehr als zufrieden mit ihrer Leistung und total in der Rolle des Erdfrauchens aufgegangen: "Auf jeden Fall war es so angenehm, nicht ich zu sein. Weil ich gern viel rede und gerne Quatsch mache. [...] Es war für meine Umwelt und vor allem für Lucas mal ganz angenehm", erklärte die TV-Auswanderin und erklärte weiter: "Wenn irgendwas schiefläuft, dann hab ich nicht Scheiße gebaut, sondern das Erdmännchen. Man wächst richtig in diese Rolle rein, man verschmilzt richtig."

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger als Erdmännchen im "The Masked Singer"-Finale

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger als Erdmännchen im "The Masked Singer"-Finale

Anzeige

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de