Eigentlich kennt man Kader Loth (47) nicht nur als Ikone des deutschen Reality-TVs, sondern auch als echte Diva mit bissigen Sprüchen. Damit erheitert sie ihre große Fangemeinde. Jüngst brachte sie zusammen mit galerie.arschgeweih ein Kader-Shirt auf den Markt. Doch nun folgt ein großer Rückschlag für die Dunkelhaarige: Auf Social Media meldete sich die Beauty nun mit einem besorgniserregenden Video bei ihren Fans: Sie hat Corona und deswegen große Angst.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ein Video, in dem sie unter Tränen ihre Diagnose verrät. Im Promiflash-Interview verriet sie nun ihren momentanen Zustand: Sie liegt mit Schüttelfrost im Bett. "Ich habe trockenen Husten und beim Husten tut mir die Lunge weh. Ich habe Angst, dass sich mein Zustand verschlechtert und ich sterbe", so die Big Brother-Bekanntheit. Kader könne sich überhaupt nicht erklären, wo sie sich angesteckt haben könnte, immerhin sei sie immer sehr vorsichtig gewesen und hat sich an alle Regeln gehalten.

Seit gestern ging es ihr dann von sehr plötzlich immer schlechter. "Ich war beim Hausarzt und habe einen Schnelltest gemacht. Das Ergebnis war positiv", berichtete sie weiter.

Instagram / kader_loth Kader Loth, Reality-Darstellerin

Instagram / kader_loth TV-Sternchen Kader Loth

Wehnert, Matthias / ActionPress Kader Loth im Februar 2020

