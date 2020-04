Auf Instagram leben gerade alte TV-Ausschnitte in kurzen Videoclips auf der Instagram-Seite galeria.arschgeweih wieder auf. Diese werden mit provokanten und lustigen Überschriften versehen, so können sich möglichst viele Menschen damit identifizieren. Die sogenannten Memes erfreuen sich auf den sozialen Medien längst einer großen Beliebtheit und verbreiten sich rasend schnell. Doch was sagen eigentlich die betroffenen Stars dazu? Kader Loth (47) verrät gegenüber Promiflash ihre Meinung zum Trend aus dem Internet.

Kader Loth findet man auf der humorvollen Meme-Seite wie Sand am Meer. Beliebt sind nicht nur Videos von ihrer Teilnahme beim Dschungelcamp, sondern auch ihr Auftritt bei Big Brother am Anfang ihrer TV-Karriere. Etliche Fans erfreuen sich an den witzigen Sequenzen und auch Kader selbst kommentierte die Posts und teilte diese sogar schon auf ihrem eigenen Profil. Gegenüber Promiflash offenbart sich Kader selbst als Fan: "galeria.arschgeweih finde ich lustig und unterhaltsam. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Clips von mir entdecke!"

Neben Kader Loth ist auch die aktuelle Promis unter Palmen-Kandidatin Claudia Obert (58) eine sehr beliebte Protagonistin. Mit ihrem Humor und ihren unverkennbaren Sprüchen ist auch die Modeunternehmerin ein beliebter Charakter auf der Meme-Seite.

ActionPress Kader Loth im Januar 2020

Getty Images Kader Loth bei der "Sky Champions Night 2015"

privat Kader Loth, Reality-Darstellerin



