Vaterschaftsenthüllung von Chioma Amber! Die Berliner TikTok-Bekanntheit ist mit gerade einmal 16 Jahren zum ersten Mal schwanger, wie sie jüngst ihren Fans via Social Media mitteilte. Ihre Anhänger sprachen ihr daraufhin ihre Glückwünsche aus. Laut eigenen Aussagen könne Chioma es kaum erwarten, ihre drei Babys kennenzulernen. Weitere Details über ihre Schwangerschaft hielt sie vorerst noch zurück – bis jetzt. Im Netz sprach sie nun erstmals über den Vater der Kinder.

Diesen scheint Chioma tatsächlich nicht sehr gut zu kennen, wie sie in einem Video auf ihrem YouTube-Channel verriet. Die Kinder sind nämlich bei einem One-Night-Stand entstanden. "Die Kinder waren also nicht geplant", erklärte Chichi, wie Chioma mit Spitznamen heißt. Mittlerweile ist die Wahlberlinerin schon in der zehnten Schwangerschaftswoche.

Chioma scheint in ihrer neuen Berufung als angehende Mama-Bloggerin schon voll aufzugehen. Sie kündigte bereits an, dass sie noch sehr viel Content veröffentlichen wolle. Auch einen Blick auf ihr erstes Ultraschallbild hat sie den Fans bereits zugesichert.

TikTokerin Chioma Amber

Chioma Amber, 2019 in Mannheim

TikTokerin Chioma Amber

