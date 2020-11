TikTok-Star Chioma Amber bekommt eine Menge Hate ab! Die Netz-Bekanntheit verkündete vor einigen Tagen auf der Videoplattform, dass sie 16 Jahre alt und mit Drillingen schwanger sei. Inzwischen stellte sich heraus: Chioma ist nicht nur schon über 20, sondern noch nicht einmal schwanger. Sie hatte sich die ganze Sache ausgedacht. Dafür bekommt sie mittlerweile so viele Hassnachrichten, dass Chioma sich gar nicht mehr auf die Straße traut!

Das verriet die TikTokerin jetzt in einem Livestream auf Instagram: "Die meisten unterstellen mir, dass ich fame werden wollte. Aber ich bekomme den Hate meines Lebens, ich traue mich nicht mal mehr raus zu gehen." Mittlerweile hat Chioma die Kommentarfunktion unter ihren Beiträgen abgeschaltet, denn manche Follower bedrohen sie sogar ganz offen. "Ich bekomme Nachrichten mit 'du wirst abgestochen'. [...] Bei manchen Kommentaren habe ich wirklich gedacht, dass ich vielleicht doch was dagegen machen muss. Aber ich habe Angst, dass die mich auf der Polizei auslachen", meinte sie.

Die Schwindel-Aktion tut dem Netz-Sternchen inzwischen sehr leid. Auch ihre bearbeiteten Fake-Schwangerschafts-Bilder bereut sie mittlerweile. "Ich bin auf die Fotos überhaupt nicht stolz. So etwas geht überhaupt gar nicht. Ich schäme mich in Grund und Boden und traue mich nicht mehr raus. Ich würde am liebsten die komplette letzte Woche löschen", erzählte Chioma.

Chioma Amber, Netz-Sternchen

TikTokerin Chioma Amber

Chioma Amber

