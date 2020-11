Jasi_xx3 (18) bekommt nun offenbar Verstärkung im inoffiziellen TikTok-Teen-Moms-Club! Die Netz-Beauty brachte vor einigen Monaten – damals noch als 17-Jährige – ihr erstes Kind zur Welt. Nun erwartet eine Kollegin von ihr, die sogar noch ein Jahr jünger ist, ebenfalls Nachwuchs. Dabei handelt es sich um die Berlinerin Chioma Amber. Sie bekommt aber nicht nur ein Baby, sondern eine ganze Rasselbande, wie sie nun auf Social Media verkündete.

Die freudige News teilte die 16-Jährige nun in einem Instagram-Beitrag. "Ich bekomme Drillinge! Ich kann mein Glück kaum fassen", schrieb die Berlinerin im Bildbeitrag. Auf der Aufnahme hält sie ein Schild in die Höhe auf dem steht: Ich kann es kaum erwarten, euch drei kennenzulernen. In einem anderen Post präsentierte sie ihren wachsenden Babybauch. Dabei trägt sie ein hellblaues Schnürrtop und einen knappen schwarzen Slip. In der Kommentarspalte verriet sie, dass sie in der zehnten Schwangerschaftswoche sei.

Von ihren treuen Fans bekommt Chioma auf jeden Fall ordentlich Support. "Ohhh wow! Herzlichen Glückwunsch Liebes, wie schön", oder "Alles Gute, du wirst es schaffen", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen.

Instagram / chioma.amber Chioma Amber

Instagram / chioma.amber Chioma Amber, 2019 in Mannheim

Instagram / chioma.amber TikTokerin Chioma Amber

