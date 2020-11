Sie hat wieder ihren guten Stil unter Beweis gestellt! Königin Máxima (49) der Niederlande gilt seit Jahren als Fashionvorbild vieler Royal-Fans. Mit ihren oftmals klassischen und stilvollen Looks steht sie Herzogin Kate (38) in nichts nach. Dass sie sich aber auch gern mal etwas traut, bewies sie vor wenigen Tagen: Máxima kombinierte zu einem eleganten Zweiteiler einen Gürtel, der zu einem echten Hingucker wurde!

Am Mittwochabend war die 49-Jährige in Amsterdam zu Gast bei dem King Willem I Award. Sie selbst überreichte bei dieser Verleihung einen Preis – doch die Aufmerksamkeit lag an diesem Abend ganz woanders: und zwar bei ihrem Outfit! In einer locker fließenden Satinhose und einer schlichten, weißen Bluse stahl sie beinahe allen Anwesenden die Show – absolutes Highlight ihres Looks: Der extravagante Schleifengürtel.

Dass die gebürtige Argentinierin aber auch mal in ein modisches Fettnäpfchen tritt, hatte sie erst Anfang des Jahres bewiesen. In einem roten Wollmantel mit bunten Blumen-Details war sie ein absoluter Blickfang – einen Styleaward hätte sie dafür womöglich aber nicht gewonnen.

Anzeige

MEGA Königin Máxima in Amsterdam, November 2020

Anzeige

MEGA Königin Máxima im November 2020

Anzeige

ROBINUTRECHT / ANP Photo Königin Máxima Januar 2020 in Davos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de