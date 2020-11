Heidi Klum (47) würde wohl am liebsten jede Sekunde mit Tom Kaulitz (31) verbringen! Vor wenigen Wochen ging es für die Laufstegschönheit und ihre Familie von den USA zurück nach Deutschland. Der Grund: Sie dreht bereits fleißig für die kommende Staffel Germany's next Topmodel. So ganz scheint Heidi aktuell aber nicht nach Arbeiten zumute zu sein: Sie würde stattdessen am liebsten den ganzen Tag mit ihrem Mann Tom Kaulitz im Bett verbringen!

Die Blondine teilte am Freitag ein Video auf Instagram, in dem sie etwas Zweisamkeit mit ihrem Liebsten genießt: Die beiden liegen mit geschlossenen Augen dicht beieinander im Bett, während Heidi liebevoll ihren Kopf an den von Tom schmiegt. "... Ich will den ganzen Tag genau hier sein und kuscheln!", verrät sie in einem Kommentar.

Ob dafür jedoch Zeit ist? Immerhin steht die 47-Jährige derzeit regelmäßig für ihre Model-Castingshow vor der Kamera. Doch auch am GNTM-Set darf sie sich ab und an über Kuscheleinheiten freuen: Dort wurde sie nämlich jetzt erst von ihren Kids besucht, mit denen sie sich eine kleine Auszeit vom Dreh gönnte.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2020

Getty Images Heidi Klum bei den Golden Globes 2019

Getty Images Heidi Klum, Model

