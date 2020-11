2018 machte Ben Affleck (48) seine Alkoholsucht öffentlich, an der schlussendlich auch die Ehe mit Jennifer Garner (48) nach dreizehn gemeinsamen Jahren zerbrochen war. Um sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, befindet er sich seit einiger Zeit in Therapie – vor allem seinen drei Kindern Violet (14), Seraphina (11) und Samuel (7) zu Liebe. Und auch in Sachen Partnerschaft läuft es dank Schauspielkollegin Ana de Armas (32) wieder richtig gut für den 48-Jährigen. Doch eine Sache scheint ihn dennoch zu beschäftigen: Jetzt sprach Ben ganz offen über seine Erfahrungen mit Drogen!

In einem Interview für das Buch "Alright, Alright, Alright: The Oral History of Richard Linklaters (60) 'Dazed and Confused'" offenbarte Ben, dass er in seinem Leben ein Mal Gras geraucht hätte. Im zarten Alter von 15 habe er sich nach eigenen Angaben zum ersten und einzigen Mal an der Droge probiert. "Ich habe eine schlechte Erfahrung mit Marihuana gemacht. Ich hatte eine dissoziative Panikattacke", erklärte er, warum es bei dem einmaligen Konsum geblieben war. Bei den Dreharbeiten zu dem Film "Dazed and Confused", über dessen Ereignisse abseits der Kameras das Buch berichtet, habe der damals 19-jährige Ben im Beisein seiner Schauspielkollegen dann vortäuschen müssen, dass er wie alle anderen auch, an einem Joint zog.

Der Dreifach-Papa sei überrascht gewesen, dass einige seiner Co-Stars bei dem 1993 produzierten High-School-Film auch zwischen den einzelnen Szenen Alkohol getrunken und Drogen konsumiert hätten. Er selbst sei aber erst deutlich später dem Alkohol verfallen, betonte Ben.

