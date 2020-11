Was funkelt denn da an Ana de Armas (32)' Finger? Anfang 2020 kamen die ersten Gerüchte auf, dass die Schauspielerin mit keinem Geringeren als dem Oscar-Preisträger Ben Affleck (48) liiert sein soll. Nur knapp zwei Monate später wurden diese Spekulationen bestätigt: Die beiden Hollywoodstars sind tatsächlich ein Paar. Im Sommer genossen die zwei Turteltauben sogar schon ihren ersten gemeinsamen Liebesurlaub. Nun könnten der Batman-Darsteller und das Ex-Bond-Girl vielleicht sogar schon den nächsten Schritt gewagt haben. Die brünette Schönheit wurde mit einem verdächtigen Diamantring abgelichtet!

Paparazzi erwischten Ben und Ana vor wenigen Tagen in einem intimen Moment. Die Schnappschussjäger lichteten das Pärchen ab, als es sich gerade leidenschaftlich auf der Veranda einer Villa in der US-amerikanischen Stadt New Orleans küsste. Das Duo hält sich dort gerade wegen Nachdrehs für den Erotik-Thriller "Deep Water" auf, in dem beide mitspielen. Weitere Aufnahmen zeigen die gebürtige Kubanerin, wie sie einen riesigen Diamantklunker an ihrem Finger bewundert, während ihr Schatz sie liebevoll anlächelt. Die große Frage ist: Handelt es sich bei dem Schmuckstück um einen Verlobungsring – oder ist es doch nur eine Filmrequisite? Eine Antwort darauf bleiben Ben und Ana bisher schuldig.

Dafür gab ein Vertrauter des 48-Jährigen und der "Knives Out"-Darstellerin bereits im vergangenen August preis, wie ernst es zwischen den beiden sei – und ob schon Zukunftspläne geschmiedet würden. "Sie machen sich keinen Druck", plauderte der Insider gegenüber Hollywood Life aus.

Getty Images Ana de Armas bei einer Pressekonferenz in Milan im Februar 2019

MEGA Ben Affleck und Ana de Armas in New Orleans im November 2020

Getty Images Ben Affleck bei der "The Way Back"-Premiere in L.A. im März 2020

