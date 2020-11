Hat es Joko Winterscheidt (41) bei dieser Das Duell um die Welt-Aufgabe maßlos übertrieben? Gerade flimmert eine neue Live-Ausgabe der beliebten Duell-Show mit dem Brillenträger und Klaas Heufer-Umlauf (37) über die Fernsehschirme. Wieder einmal treten Stars für Team Joko oder Team Klaas an und müssen fiese Challenges erfüllen. Für Luke Mockridge (31) in Team Klaas ging es dabei in einem Flugzeug hoch hinaus. Im Netz sorgte die Aufgabe allerdings für Entsetzen – denn dabei wurde eiskalt mit der Todesangst des Entertainers gespielt!

In Tschechien sollte Luke eigentlich nur wie eine Art menschlicher Banner aus einem fliegenden Flugzeug rausgehangen werden. Joko machte es sich dabei zur Aufgabe, dem Komiker sein Lachen zu klauen. Doch das gelang ihm zunächst nicht, denn Luke genoss es sichtlich, in 2000 Meter Höhe an drei Seilen durch die Lüfte zu fliegen – bis der perfide Teil von Jokos Plan begann. Erst wurde dem Comedian suggeriert, dass eines der Sicherungsseile gerissen sei. Als dann ein Mann Luke zur Hilfe eilte, macht man ihm vor, dieser stürze ungesichert in die Tiefe in den Tod. Der 31-Jährige reagierte daraufhin verständlicherweise mega-panisch. Erst zurück am Boden klärte man ihn auf, dass das alles geplant gewesen sei, um ihn zu erschrecken. "Ich weiß nicht, warum man so was macht. Natürlich könnte man sauer sein und sagen, Joko du krankes, gestörtes, widerliches Schwein, wie kannst du jemandem das antun. Ich hatte so fucking Angst", erklärte Luke anschließend.

Das Netz konnte sich da nur anschließen. Auch sie fanden den "Scherz" maßlos übertrieben. "Luke Mockridge in 2000 Meter Höhe suggerieren, dass eines seiner drei Seile gerissen, etwas schiefgelaufen sei und ein Mitarbeiter in den Tod gestürzt ist. Alter, Joko, wie böse kann man sein" oder "Ich wäre für mein Leben von Misstrauen gezeichnet nach so einer Aktion" waren nur zwei der entsetzten Reaktionen auf Twitter. Immerhin konnte der Komiker nach überstandenem Schreck doch noch über die Sache lachen und erspielte damit einen Punkt für Team Klaas.

© ProSieben Luke Mockridge bei "Das Duell um die Welt"

ProSieben/Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für "Das Duell um die Welt"

Sat.1 "Luke! Die Greatnightshow"

