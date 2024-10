Heidi Klum gibt Vorgeschmack auf die GNTM-Jubiläumsstaffel

Ab Frühjahr 2025 flimmert die neue Staffel Germany's Next Topmodel über die Bildschirme – Heidi Klum (51) verkündet in einem überraschenden ProSieben-Crossover nun weitere Details zur Jubiläumsstaffel. In der aktuellen Folge von Das Duell um die Welt betritt das Kult-Topmodel mit 21 geheimnisvollen Gestalten die Bühne, die, gehüllt in schwarzen Hoodies und mit großen Sonnenbrillen wie ein echter Model-Geheimklub aussehen. Zu diesem mysteriösen Auftritt lässt Heidi durchblicken, dass das legendäre Umstyling gerade erst stattgefunden habe – und niemand Geringerer als Klaas, der ausgebildeter Friseur ist, den Styling-Profis dabei unter die Arme greifen durfte.

Sei es die Ehrung mit dem Medienpreis Blauer Panther oder der Start der Dreharbeiten in Deutschland – die Vorfreude auf GNTM 2025 wächst. Die 20. Staffel hält einiges an Überraschungen parat: "Wir haben wieder Männer mit dabei", verrät Heidi gegenüber Bild. Doch das eigentliche Highlight: Die Sendung wird erstmals an zwei Abenden ausgestrahlt, immer dienstags und donnerstags. Zudem gibt es wieder ordentlich prominente Unterstützung – denn niemand Geringeres als Naomi Campbell (54) steht der Moderatorin bei der Auswahl der männlichen Kandidaten zur Seite. Und auch ein vertrautes Gesicht aus der GNTM- und Klum-Familie ist wieder dabei – Heidis Tochter Leni (20) unterstützt ihre Mutter beim Casting der weiblichen Models.

Außerdem wurde kürzlich bekannt, dass Heidi und ProSieben ihre gemeinsame Erfolgsgeschichte fortsetzen. Das Supermodel und der Münchner Sender haben den Vertrag für mehrere Jahre verlängert, was Fans der Castingshow auf viele weitere Staffeln hoffen lässt. "Was wäre die deutsche TV-Welt ohne die schönen Frauen und Männer, die wir bei GNTM schon entdeckt haben? Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit ProSieben die nächsten Jahre großartigen Menschen mit GNTM eine besondere Bühne schenken kann", erklärte die Modelmama erwartungsvoll gegenüber dem Sender.

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"

ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum, Model

