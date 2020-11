Es geht wieder los! Am 18. November ist es so weit, dann geht "Das Duell um die Welt" in die nächste Runde. Bei der Show tritt dieses Mal unter anderem Luke Mockridge (31) für das Team von Klaas Heufer-Umlauf (37) an. Vom gegnerischen Teamkapitän Joko Winterscheidt (41) wird der Comedian nach Tschechien geschickt. Dort hat er die Chance, einen Länderpunkt zu ergattern. Seine Herausforderung: Er soll in schwindelerregender Höhe zu einem lebenden Werbebanner für die Sendung werden.

"Wir werden dich in circa 2.000 Meter Höhe aus einem Flugzeug hängen. Dafür wirst du hinten an der Heckrampe rausgelassen", bekommt Luke von einer Fachkraft erklärt. Wie eine ProSieben-Pressemitteilung bereits verrät, lässt sich der Entertainer auf die waghalsige Challenge ein. Ganz zur Freude von Joko, der sich zum Ziel gesetzt hat, dem 31-Jährigen "das Lachen zu klauen". Doch sein Masterplan geht nicht so auf, wie er es geplant hatte. Denn nach anfänglicher Panik genießt der gebürtige Bonner seine windige Reise. "Eigentlich war das megacool und ich fand das echt schön", erzählt er. Ob er es aber auch schafft, den Länderpunkt zu bekommen, das erfahren die Zuschauer erst am kommenden Samstag.

Doch nicht nur Luke muss sich beim "Duell um die Welt" beweisen. Auch sein Teamkollege Wincent Weiss (27) hat seine eigene Challenge. Die Aufgabe des Sängers: Er muss in einer dunklen Gletscherhöhle in Island performen. Schaffen die beiden es, über das gegnerische Team von Joko, das aus Janin Ullmann (39) und Ralf Möller (61) besteht, zu triumphieren?

© ProSieben/Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für "Das Duell um die Welt"

© ProSieben Luke Mockridge bei "Das Duell um die Welt"

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss im November 2020

