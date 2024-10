Joko oder Klaas: Wer hat "Das Duell um die Welt" gewonnen?

Wer wird der König der Welt? Diese Frage beschäftigte auch dieses Wochenende wieder das TV-Duo Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) bei Das Duell um die Welt. Dabei kommt es diesmal vor allem auf das letzte Spiel des Abends an, denn tatsächlich ist es ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen: Sowohl Jokos Team als auch Klaas' haben ganz genau 16 Punkte gesammelt! Die Challenge? Einen Strandbuggy fahrend auf ein Podest manövrieren. Dafür dürfen sich die beiden Moderatoren mit jeglichem Material, das sie im Studio finden, eine Rampe bauen. Innerhalb weniger Minuten sammeln Joko und Klaas Holzplanken, Autoreifen und Paletten an – am Ende schafft es Klaas mit viel Schwung und einem großen Hau-Ruck als Erster mit seinem Buggy auf das Podest. Damit gewinnt er die zweite Folge!

Es ist tatsächlich schon das zweite Mal in dieser Staffel, dass Klaas den Titel des Weltmeisters für sich gewinnt. Auch letzte Woche konnte er den Wettkampf schon für sich entscheiden. Allerdings kämpfte das Moderatoren-Duo nicht solo gegeneinander. Wie auch schon in der vergangenen Staffel bekamen die beiden kräftig Unterstützung von ihren prominenten Freunden. Diesmal war Nico Santos (31) am Start, der in Italien unter monsunartigen Wetterbedingungen eine von Joko geschriebene "Power-Ballade" produzieren sollte. Auch Twitch-Streamer Papaplatte wurde für die Show auf Reisen geschickt: In Österreich sprang er von einer Autobahnbrücke in die Tiefe. Gülcan Kamps (42) sollte über Frankreich aus einem Flugzeug springen und im Tandem mit einem Mann im Wingsuit in der Luft eine Rolle machen. Zuletzt wagte sich Mentalist Timon Krause (30) nach Thailand, um sich dort piercen zu lassen.

Kurz vor Ende gab es noch eine ganz besondere Überraschung: Heidi Klum (51) kam vorbei – zusammen mit 21 Mädchen aus der nächsten Staffel von Germany's Next Topmodel, die erst im nächsten Jahr ausgestrahlt wird. Um nicht zu viel zu verraten, sind die angehenden Models komplett in lange Jeans und dunkle Hoodies gehüllt. Sie tragen große Sonnenbrillen und verdecken ihre Haare mit Kapuzen, um ihre Identitäten komplett zu verheimlichen. Nach einem kurzen Plausch verließ die Gruppe die Bühne jedoch auch schon wieder. Die nächste Runde der spektakulären Duelle wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Wie Moderatorin Jeannine Michaelsen (42) zum Ende der Sendung ankündigt, wird die dritte Show der siebten Staffel erst im nächsten Jahr über die Bildschirme flackern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nico Santos, Sänger

Anzeige Anzeige

Joyn / Nadine Rupp Heidi Klum, Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Duell um die Welt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige