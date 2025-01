Joko und Klaas schicken wieder Stars zum "Duell um die Welt"

Für Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) wird es wieder ernst, denn am kommenden Samstag geht Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt in eine neue Runde. Unterstützt werden die Kontrahenten wie immer durch prominente Kandidaten. Wie ProSieben in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird Team Klaas von Fußballer Felix Kroos und Moderator Christoph Dommisch, besser bekannt als Icke, komplettiert. Joko hingegen schickt Schauspielerin Katrin Bauerfeind (42) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) ins Rennen. Im Studio wird das Moderatoren-Duo wie immer um Punkte für ihre Teams spielen, um am Ende den Sieg einzufahren.

Die Challenges, denen die Promis sich auf der ganzen Welt stellen müssen, werden auch nicht einfacher. Für Team Joko geht es nach Slowenien und Polen. Katrin wird mit einer Mountainbike-Aufgabe konfrontiert: Sie muss mit dem Rad durch das labyrinthartige Tunnelsystem einer stillgelegten Bleimine fahren und den Ausgang finden. Für Wilson hingegen wird die Luft knapp – er soll sich in zwölf Metern unter Wasser aus einer Zwangsjacke befreien. Team Klaas ist auch nicht besser dran. Icke stellt sich in Tokio einer Aufgabe mit Ohrfeigen und Blutegeln, während Felix in Lettland auf eine Bobbahn geschickt wird, die er in einem Anzug aus Rollen mit knapp 90 km/h runterrodeln soll.

Welches Team sich am Ende besser schlägt, sehen die Fans dann am Samstag. Das vergangene Jahr beendeten Joko und Klaas im Oktober mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Vor dem großen Finale gab es tatsächlich einen Gleichstand. Am Ende stellte sich aber Klaas bei der letzten Challenge geschickter an und konnte den Sieg mit nach Hause nehmen. Prominente Unterstützung gab es zum einen von Sänger Nico Santos (32) und Twitch-Streamer Papaplatte (27) und zum anderen von Moderatorin Gülcan Kamps (42) und Mentalist Timon Krause (30). Um der letzten Folge des Jahres noch etwas Besonderes zu verleihen, gab es obendrauf noch einen Überraschungsbesuch: Heidi Klum (51) schaute mit gleich 21 neuen Kandidatinnen für Germany's Next Topmodel vorbei – deren Identität blieb aber dank Hoodies und Sonnenbrillen geheim.

Getty Images Felix Kroos, ehemaliger Fußballprofi

Joyn / Nadine Rupp Heidi Klum, Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Duell um die Welt"

