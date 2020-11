Jasmin Herren (41) hat Panik davor, dass ihr diese Temptation Island V.I.P.-Szene zum Verhängnis wird! Eigentlich schlagen sich die Schlagersängerin und ihr Mann Willi Herren (45) bei der Fremdflirtshow aktuell mega-gut. Keiner gibt dem anderen bisher einen Grund, eifersüchtig zu sein. In der siebten Folge unterläuft der 41-Jährigen ihrer Meinung nach jetzt aber ein fataler Fehler, der ihre Beziehung aufs Spiel setzen könnte!

Eigentlich will Jasmin Single-Mann Filippo Aranzulla nur ein paar Flirttipps geben. Denn offenbar gibt es eine Dame im Leben des Italieners, die er zurückerobern möchte. Willis Frau schlägt ihm daraufhin vor, nach seiner Ankunft seiner Herzdame Folgendes zu sagen: "Jetzt schenke ich dir alle Rosen dieser Welt und ich werde jetzt um dich kämpfen und hier stehe ich. Nur, dass du Bescheid weißt, weil ich dich über alles liebe." Doch schnell stellt sie fest, dass diese Aussage ziemlich unüberlegt war, denn: "Ich habe auf einmal gemerkt, ich rede in der Ich-Form. Also wenn man das nimmt, sieht das so aus, dass ich Filippo sage, dass ich ihn über alles liebe", erklärt sie völlig aufgelöst in der Interview-Kabine.

Jasmin ist sich sicher: Wenn Willi den Ausschnitt aus dem Zusammenhang gerissen zu sehen bekommt, wäre das ganz und gar nicht gut! "Das zerreißt ihm das Herz und mir auch. Der hat total Angst, dass ich mich auf der Welt mal in irgendwen verlieben könnte. Ich will nicht, dass dem das Herz zerrissen wird da drüben. Das ist das Schlimmste, was der überhaupt sehen kann", erklärte sie, während ihr schon die Tränen über die Wangen laufen. Ihre Promi-Kollegin Stephanie Schmitz (26) versucht sie noch zu trösten, aber das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen. Ob Jasmins Befürchtungen tatsächlich eintreten, werden die kommenden Folgen zeigen.

