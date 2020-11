Stephanie Schmitz (26) ist mega-erleichtert! In den vergangenen Folgen von Temptation Island V.I.P. musste die ehemalige Love Island-Kandidatin einige Tränchen verdrücken. In Interviews hatte ihr Partner Julian Evangelos (28) nämlich immer wieder angedeutet, von seinem Kinderwunsch nicht loslassen zu wollen – obwohl Nachwuchs für Stephi nie infrage kommt! In der siebten Ausgabe der Fremdflirtshow können der Blondine nun endlich alle Sorgen genommen werden: Julian stellt die Situation richtig und rührt seine Partnerin mit seinen Worten anschließend zu Tränen!

Beim Einzellagerfeuer mit Moderatorin Angela Finger-Erben (40) sieht Stephi, wie ihr Partner erneut das Thema Familienplanung anschneidet – und dieses Mal ganz andere Töne anschlägt, als sie bisher von ihm in der Show zu sehen bekam! "Mein größter Traum war einfach, Kinder zu haben. Dann kam Stephi in mein Leben. Ich liebe diese Frau so sehr, ich würde auch auf Kinder verzichten. Sie ist mir wichtiger, ich bin so glücklich", sieht man Julian in einem Interview erklären. Doch nicht nur diese Aussage sorgt bei der Influencerin für Gänsehaut. Der angehende Lehrer verrät außerdem, dass er das Gefühl hatte, dass seine bessere Hälfte auch für ihn zum Beauty-Doc gegangen ist. "Die dachte immer, nur durch ihr Aussehen würde ich bei ihr bleiben. Ich habe ihr gesagt, du bist viel, viel mehr, du bist wunderschön, so wie du bist. Für mich brauchst du das nicht machen."

Die herzlichen Worte ihres zukünftigen Ehemannes rühren Stephi im Anschluss so sehr, dass ihr sogar die Tränchen in die Augen schießen: "Ich habe immer das Gefühl gehabt, nicht gut genug zu sein. Das war ein heftig langer Prozess, mich so zu nehmen, wie ich bin. Das habe ich auch durch ihn geschafft. Das ist auch der Grund, warum ich ihn so sehr liebe", freut sie sich im Gespräch mit Angela. Julians Aussagen hätten ihr nun einmal mehr gezeigt, wie stark ihre Bindung eigentlich ist!

