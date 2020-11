Vanessa Hudgens (31) ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern mittlerweile auch ziemlich oft im Netz unterwegs. Ab und an nimmt die High School Musical-Beauty ihre Fans dabei in ihren Alltag mit. Doch erst vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi die Schönheit bei einem privaten Moment, den sie so wohl eher nicht geteilt hätte: Vanessa versuchte nach einem Shoppingtrip, verzweifelt ihre zahlreichen Einkäufe in ihren Sportwagen zu stopfen!

Fotografen erwischten die 31-Jährige am Dienstag mit einer Freundin in West Hollywood beim Shopping – so weit, so unspannend. Doch Vanessa hat es an diesem Tag wohl ordentlich übertrieben! Mit einigen Tüten und Taschen bepackt stiefelte die brünette Schönheit zu ihrem roten Ferrari zurück. Das Verstauen der Errungenschaften gestaltete sich allerdings ziemlich schwierig, da in den kleinen Kofferraum des sportlichen Luxuswagens nicht sonderlich viel hineinpasst.

Ob in all diesen Tüten auch eine kleine Überraschung für ihren vermeintlich neuen Freund dabei war? Seit einigen Tagen wird in den Medien spekuliert, dass Vanessa nach der Trennung von Austin Butler (29) wieder einen neuen Mann daten soll. Der Glückliche sei angeblich Baseball-Star Cole Tucker.

Anzeige

APEX / MEGA Vanessa Hudgens mit einer Freundin in West Hollywood

Anzeige

APEX / MEGA Vanessa Hudgens mit einer Freundin, November 2020

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens und Austin Butler im Juni 2019 in New York

Bris / MEGA Vanessa Hudgens in West Hollywood, November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de