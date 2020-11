Wer ist der mysteriöse Mann an Vanessa Hudgens' (31) Seite? Im Januar wurde bekannt, dass sich die Schauspielerin und ihr Freund Austin Butler (29) nach neun Jahren Beziehung getrennt haben. Seitdem ist es ziemlich ruhig um das Liebesleben der High School Musical-Darstellerin geworden – bis vor wenigen Tagen: Vanessa wurde Arm in Arm mit einem unbekannten Mann gesichtet, mit dem sie sehr vertraut gewirkt haben soll. Jetzt gibt es erste Hinweise, wer der scheinbar neue Freund von Vanessa sein könnte!

Wie Daily Mail berichtet, soll es sich bei dem bislang unbekannten Mann um Cole Tucker handeln. Er ist 24 Jahre alt und professioneller Baseballspieler bei den Pittsburgh Pirates. Somit liegen zwischen Vanessa und ihm nicht nur fast acht Jahre Altersunterschied, sondern normalerweise auch über 4.000 Kilometer Entfernung – zumindest wenn er in Pennsylvania trainiert und sie bei sich zu Hause in Los Angeles ist.

Doch ob eine Fernbeziehung auf Dauer eine so gute Idee ist? Immerhin soll Vanessas letzte Partnerschaft wegen der Entfernung in die Brüche gegangen sein, da sie und Austin an jeweils verschiedenen Orten für Filmprojekte vor der Kamera standen. "Sie drehen auf zwei verschiedenen Kontinenten und es ist eine Frage der Distanz", berichtete ein Insider im Januar gegenüber E! News.

Getty Images Cole Tucker, Baseballstar

Getty Images Vanessa Hudgens im Januar 2020 in Hollywood

Getty Images Vanessa Hudgens und Austin Butler im Juni 2019 in New York

