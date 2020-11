Aus ihnen wäre wohl nie etwas geworden! Nachdem Malina Buhls Verflossener Paul Röder bei Ex on the Beach Abschied nehmen musste, schien es zwischen der Fitnesstrainerin und dem Temptation Island-Boy Salvatore Vassallo zu funken. Die beiden wurden mehr als einmal in verdächtig innigen Momenten gefilmt. Doch am Ende schien der Brünetten mehr an der Liaison zu liegen als ihrem Flirtpartner. Hat Salvatore es überhaupt ernst mit der Berlinerin gemeint? Gegenüber Promiflash stellt er klar: Er habe sich bei Malina in etwas verrannt.

In den finalen Folgen von "Ex on the Beach" hat der 27-Jährige der Beauty deutlich gemacht, dass er keine Zukunft für die beiden sehe. "Allgemein habe ich mir in dieser Extremsituation selbst was vorgemacht! Rückblickend finde ich, passt sie null zu mir, deshalb bin ich froh, diese Entscheidung getroffen zu haben!", erklärt er gegenüber Promiflash. Von Vorwürfen, dass er nur mit Malina gespielt habe, will der Essener aber nichts wissen. Er habe zu Beginn wirklich ernsthaftes Interesse an ihr gehabt. "Doch im Laufe der Tage hat sich das stark gewendet", meint der Ex von Christina Dimitriou.

Für die Sportliebhaberin dürften solche Aussagen mittlerweile nicht mehr überraschend kommen. Bei der Ausstrahlung der Show musste sie bereits sehen, wie Salvatore in Interviews immer wieder ihren Namen vergessen hatte. "So ein Verhalten hätte ich von Salvatore nicht erwartet! Riesen-Schauspieler kann ich dazu nur sagen. So viel Zeit, wie wir miteinander verbracht haben, und er tut so, als ob er meinen Namen nicht wüsste?", ärgert sie sich im Interview. Tagelang habe der Sizilianer Malina gesagt, wie toll er sie finde.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Anzeige

TVNOW Salvatore Vassallo bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo im August 2020

Anzeige

TVNOW Malina bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de