Weihnachten rückt immer näher und so langsam scheinen auch die britischen Royals in Weihnachtsstimmung zu kommen. Vor allem Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Nesthäkchen Prinz Louis (2) können die Feiertage offenbar kaum erwarten und haben schon ihre Wunschzettel geschrieben. Wie die Familie feiern wird, steht allerdings noch in den Sternen, denn auch das Königshaus muss sich an die Regelungen, die die aktuelle Gesundheitslage mit sich bringt, halten.

Dass das Fest der Liebe in diesem Jahr kleiner ausfällt als sonst, ist wohl vor allem für die Mini-Royals nicht leicht. Schon jetzt müssen sie auf regelmäßige Besuche bei ihrer Uroma Queen Elizabeth II. (94) verzichten. Und sollte die Monarchin ihre Isolation auf Schloss Windsor über Weihnachten verlängern, ist es unklar, ob es in diesem Jahr überhaupt noch zu einem Wiedersehen kommt. "Die Kinder vermissen ihre Urgroßmutter, aber es gelten die gleichen Regeln für sie wie für alle anderen", erklärt ein Insider gegenüber People. Noch habe die Regierung allerdings keine konkreten Auflagen für Dezember bekannt gegeben.

Schon seit ein paar Tagen wird in der Presse spekuliert, wie die Feierlichkeiten der Royals ablaufen könnten. Denn sollte die Queen ihre Familie einladen wollen, gelten auch für sie die vorgeschriebenen Lockdown-Bestimmungen. Während es aktuell danach aussieht, als könnten Herzogin Kate (38), Prinz William (38) und die Kids Weihnachten mit der 94-Jährigen verbringen, wird das für Meghan (39) und Harry (36) nicht so leicht umsetzbar sein. Da sie in Los Angeles leben, ist eine Reise nach England höchstwahrscheinlich nicht möglich.

Getty Images Queen Elizabeth II. an Weihnachten 2017

Getty Images Prinz Louis, Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Endeavour Awards 2018

