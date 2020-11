Fordert Jacky bereits zu viel von Bauer Simon? In der vergangenen Folge von Bauer sucht Frau trafen die FSJlerin und der Junglandwirt erstmals aufeinander. Zunächst herrschte während des Kennenlernens peinliche Stille. Doch im Laufe eines Vier-Augen-Gesprächs wurde deutlich, dass die Chemie zwischen den beiden wohl doch stimmen könnte. Inzwischen scheint sich Jacky sogar so wohl in Simons Nähe zu fühlen, dass der Milchviehhalter fast etwas überfordert zu sein scheint…

In der ersten Nacht auf Simons Hof habe sie noch etwas unruhig geschlafen, erzählte Jacky in der Sendung. Sie sei angespannt gewesen, da sie es nicht gewohnt sei, woanders zu übernachten. "Aber ich fühle mich schon sehr wohl in Simons Nähe und ich denke, das legt sich auch in den nächsten Tagen bei mir", erklärte die Bochumerin. Simon zeigte sich verständnisvoll, wenn auch etwas distanzierter als seine Hofdame: "Man kennt die Person ja erst ein paar Stunden. Man muss ja erst ein bisschen warm werden", erläuterte der 27-Jährige.

Bei einer gemeinsamen Treckerfahrt ging Jacky dann noch einen Schritt weiter: "Mein Bauch kribbelt ab und an. Tatsächlich, ja. Ich möchte ihn auf jeden Fall wiedersehen, das steht für mich fest. Auch gerne zeitnah", stellte die 22-Jährige klar und konfrontierte den Niedersachsen mit ihren Gedanken. Sie wollte von ihm wissen, ob er sie künftig besuchen komme – woraufhin Simon einen leicht überforderten Eindruck machte: "Ich brauche schon meine Zeit, um mir sicher zu sein, dass es die richtige Person ist. Das geht bei mir nicht von heute auf morgen", lautete seine noch recht nüchterne Reaktion.

