Danni Büchner (42) steht zu ihrem neuen Freund – und dessen Vergangenheit! Mitte des Monats gab die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin ihre Liebe zu Ennesto Monté (45) bekannt – zuvor hatte Ennesto immer wieder mit seinen kurzweiligen Beziehungen für Schlagzeilen gesorgt: Der Schlagersänger hatte in der Vergangenheit unter anderem bereits Liebschaften mit Helena Fürst (46), Anastasiya Avilova (32) und Vanja Rasova. Ennestos bewegte Dating-Vergangenheit ist für Danni aber überhaupt kein Problem!

"Ich nehme ihn mit seiner Vergangenheit", stellte Daniela in der vergangenen "Goodbye Deutschland"-Folge klar und betonte: "Wir haben doch alle Ex-Freunde oder so was." Außerdem sei sich die Mallorca-Auswanderin sicher, dass jeder schon mal Dinge gemacht hat, die er danach bereute. "Also ich definitiv, ich bin da ja der Volltreffer für", meinte sie.

Trotzdem sei Danni klar, dass sie gemeinsam mit Ennesto an ihrer Beziehung arbeiten muss. "Wir müssen zueinanderfinden – und das Vertrauen noch stärker aufbauen", erklärte sie und merkte an: "Aber dadurch, dass wir Freunde waren, ist natürlich schon unheimlich großes Vertrauen da."

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Bekanntheit

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

