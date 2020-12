Ihr erster Sohn Donnie war also nicht geplant! Ende Oktober ist Harry Potter-Star Jessie Cave (33) zum dritten Mal Mutter geworden. Die Lavender-Brown-Darstellerin und ihr Partner Alfie Brown konnten ihren Sohnemann Abraham auf der Welt willkommen heißen. Dass die beiden als Eltern aber überhaupt zueinandergefunden haben, war eher ein Zufall: Jessie verriet nun, dass sie 2014 nach einem One-Night-Stand mit Alfie das erste Mal schwanger geworden war!

Im Podcast "Spinning Plates" mit Sängerin Sophie Ellis-Bextor (41) erzählte die 33-Jährige von dieser – im Nachhinein – doch glücklichen Fügung. Nach einer feuchtfröhlichen Nacht in einer Kneipe hatte der Komiker die Schauspielerin aus Versehen geschwängert. 16 Wochen habe Jessie gewartet, bis sie es Alfie gesagt hatte. "Also habe ich ihm geschrieben, dass wir reden müssen und er antwortete nur darauf, ob ich schwanger oder krank sei", schilderte die "Harry Potter"-Beauty. Doch der Stand-up-Comedian habe schnell gemerkt, dass etwas nicht stimmen könne.

"Also dachte ich mir, wenn du so stumpf reagierst, warum sollte ich das nicht auch tun. Also habe ich ihm einfach ein Ultraschallbild geschickt, was im Nachhinein wirklich verrückt ist", erklärte Jessie weiter. Am nächsten Tag hatten sich die beiden getroffen – dem 33-Jährigen sei sofort klar gewesen, dass er voll und ganz für sein Kind da sein wolle. Mittlerweile sind die beiden eine glückliche Familie und haben drei Kinder zusammen.

Instagram / jessiecave Jessie Cave mit ihrem Partner Alfie Brown

Instagram / alfiebrowncomedian Alfie Brown und Jessie Cave

Instagram / alfiebrowncomedian Jessie Cave, "Harry Potter"-Star

