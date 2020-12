Erfreuliches Gesundheitsupdate von Maren Wolf (28)! Hinter der YouTuberin liegen schmerzhafte und emotionale Tage. Weil sie einen gefährlichen Nierenstau hatte – ausgelöst durch einen Nierenstein –, wurde sie in eine Klinik eingeliefert. Glücklicherweise musste sie nicht operiert werden, wie zunächst angenommen: Der Nierenstein schien Anfang der Woche von selbst abgegangen zu sein. Nun hat Maren erneut positive Nachrichten zu berichten: Sie darf das Krankenhaus verlassen!

"Ihr Lieben, ich habe es geschafft, ich darf in ungefähr einer Stunde nach Hause. Ich hab den Schlauch vorhin gezogen bekommen und [die Flüssigkeit in meiner] Niere läuft wieder von selbst ab", begann die 28-Jährige ihre Instagram-Story und erklärte, dass der Stein tatsächlich draußen sei. Sehr wahrscheinlich habe sie zwar noch einen weiteren in ihrer Niere, der nun beobachtet werden müsse – doch das ist Maren jetzt erst einmal egal: "So weit geht es mir gut und ich freu mich, wenn ich jetzt gleich zu Hause bin", strahlte die Netz-Beauty.

Denn die Entlassung aus der Klinik bedeutet für Maren auch, dass sie endlich wieder mit ihrem Mann und ihrem drei Monate alten Sohn vereint ist. Letzteren nicht bei sich zu haben, brach der Mami das Herz. Kurz vor ihrer Einlieferung erzählte sie unter Tränen: "Der Kleine braucht mich, er hat auch gerade einen Schub. Ich stille..." Diese Sorgen gehören jetzt zum Glück der Vergangenheit an!

