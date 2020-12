Gute Nachrichten für die Fans von Joachim alias Jogi Löw (60)! Der 17. November war ein schwerer Tag für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Nachdem die DFB-Elf sich eigentlich einen Gruppensieg erhofft hatte, verlor sie in der Nations League 0:6 gegen Spanien – die höchste Niederlage einer deutschen Nationalmannschaft seit 1931. Nach dieser regelrechten Klatsche geriet ihr Trainer natürlich mächtig unter Druck, Experten forderten sogar seinen sofortigen Rücktritt. Jetzt ist jedoch klar, dass es dazu nicht kommen wird: Jogi darf Nationaltrainer bleiben!

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund nun offiziell mit: "Das DFB-Präsidium hat am heutigen Montag in einer Telefonkonferenz einvernehmlich festgehalten, den seit März 2019 eingeschlagenen Weg der Erneuerung der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw uneingeschränkt fortzusetzen", heißt es in der Stellungnahme. Der 60-Jährige genieße weiterhin größtes Vertrauen im DFB-Präsidium.

Weiter betonten die Verantwortlichen: "Die Mitglieder des Präsidialausschusses stellten übereinstimmend fest, dass die hochqualitative Arbeit des Trainerstabes, das intakte Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer sowie ein klares Konzept für das bisherige und weitere Vorgehen zählen. Ein einzelnes Spiel kann und darf nicht Gradmesser für die grundsätzliche Leistung der Nationalmannschaft und des Bundestrainers sein." Seid ihr überrascht, dass Jogi bleiben darf? Stimmt ab!

Getty Images Joachim Löw im November 2018 in Leipzig

Getty Images Jogi Löw beim Freundschaftsspiel gegen Serbien im März 2019

Getty Images Joachim Löw vor einem Länderspiel im März 2019

