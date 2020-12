Der Trubel um Michael Wendler (48) lässt nicht nach! Erst sorgte der Schlagersänger mit seinem Rücktritt aus der DSDS-Jury und dem Hinterfragen der Maßnahmen zur aktuellen Pandemie für Aufsehen – jetzt soll der Wahl-Amerikaner einem Bekannten offenbar auch noch Geld schulden. Und dieser vermeintliche Gläubiger ist kein Geringerer als Timo Berger. Er brachte den Wendler und seine Laura vor wenigen Wochen wieder in die USA. Im Netz äußerte sich Michael nun selbst zu den vermeintlichen Vorwürfen!

Wie Timo gegenüber RTL erklärte, habe er mit dem Wendler noch eine Rechnung offen: Demnach müsse der Musiker noch rund 30.000 Euro begleichen – Kosten aus der damaligen Hochzeitsplanung. In seiner Instagram-Story schilderte Michael die Situation aus seiner Sicht: "Seine Forderung ist frei erfunden." Es gebe weder ein rechtswirksames Urteil noch eine Klage. Dieser Aussage kann Berger zum Teil sogar zustimmen. "Es gibt deswegen keine Klage, weil diese sowieso bei Adeline landen würde. [...] Das wollte ich ihr nicht antun", erklärte Berger, der den Sachverhalt friedlich lösen möchte. So kenne man das jedenfalls unter Freunden – doch für Michael scheint Timo Berger gar kein Kumpel zu sein.

Im Netz wies Michael darauf hin, dass Berger zu keinem Zeitpunkt ein Freund der Familie gewesen sei. Als der Geschäftsmann dann vor seiner Tür in Florida auftauchte, um die vermeintliche Summe an Schulden persönlich einzutreiben, rief der "Egal"-Interpret wegen massiver Belästigung die Polizei. Doch Berger will nicht aufgeben. Sollte sich der Reisebürokaufmann jedoch in den nächsten Tagen erneut dem Grundstück des Musikers nähern, könnte ihm laut Micha wegen erneuter Belästigung sogar eine Haftstrafe drohen.

