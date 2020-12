Steht bei Melina und Tim schon Nachwuchs an? Die beiden ehemaligen Love Island-Kandidaten haben sich in der Sendung kennengelernt und sind mittlerweile offiziell ein Paar. Nachdem der erste Eindruck des jeweils anderen zunächst nicht unbedingt der Beste war – wie die beiden selbst zugaben – führen sie nun jedoch eine glückliche Beziehung. Vor Kurzem wollten die Fans dann mal genauer wissen, was hinter Melinas heimlichem Kinderwunsch steckt, den sie bei "Love Island" ausgeplaudert hatte – da sie ja jetzt in festen Händen ist.

In der Show war aufgedeckt worden, dass die 24-Jährige gerne bereits im Alter von 25 Jahren Kinder haben und eine Ehe führen möchte. In einem gemeinsamen YouTube-Video mit ihrem Freund Tim bezog sie jetzt Stellung dazu: "Ich habe mal mit 17 oder 18 gesagt, dass ich gerne mit Mitte 20 meine Familie gründen möchte." Das sei aber so viele Jahre her, dass man sie jetzt nicht mehr auf diese Worte festnageln könne, gibt die Brünette von sich. Auch für Tim wohl eine Entlastung: "Zum Glück war ich an dem Tag [als das Geheimnis gelüftet wurde] noch nicht in der Villa", verriet er im Video – offensichtlich ist er froh, dass Melina nicht zwingend an ihren Familienplänen festhält.

Über ihre Teilnahme an der Show sind die beiden superhappy – denn ohne "Love Island" hätten sie sich wohl nie gedatet, wie die beiden erklärten. "Also erstens: Wie hätten wir uns kennenlernen sollen? Wir wohnen ja jetzt nicht gerade nebeneinander", meinte Melina. Und auch Tim denkt eher nicht, dass die beiden ohne die Show zueinandergefunden hätten.

Instagram / melina.hoch Tim und Melina im November 2020

Instagram / timkuehnel Melina und Tim, Reality-TV-Stars

Instagram / timkuehnel Melina Hoch und Tim Kühnel im Oktober 2020

