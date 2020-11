Hätte es Timina auch ohne Love Island gegeben? In der diesjährigen Staffel der beliebten Kuppelshow lernten sich Tim Kühnel und Melina Hoch kennen und später auch lieben. Als Siegerpaar verließen sie die Liebesvilla auf Mallorca und sind seitdem megahappy zusammen. Doch nun verraten die beiden ihren Fans etwas, womit wohl einige nicht gerechnet haben: Tim und Melina hätte ohne diese TV-Show niemals zueinandergefunden!

In ihrem allerersten Pärchenvideo auf YouTube gehen die zwei auf Fanfragen ein – so wollte unter anderem ein Supporter wissen, ob sich das Paar auch ohne "Love Island" gedatet hätten. Melina hat darauf eine knallharte Antwort! "Ich glaube nicht. Also erstens: Wie hätten wir uns kennenlernen sollen? Wir wohnen ja jetzt nicht gerade nebeneinander. Natürlich gibt es Instagram. Aber er hätte mich auch, glaube ich, nicht angeschrieben – ich ihn ja natürlich auch nicht", erklärt sie offen.

Tim sieht das ähnlich und ergänzt: "Und wenn ich geschrieben hätte, hättest du gar nicht geantwortet." So ganz will die brünette Beauty das aber nicht auf sich sitzen lassen – geantwortet hätte sie, irgendwann hätte sie nur nicht mehr weiter auf Nachrichten reagiert. Dennoch wissen die Verliebten nicht, wie es wirklich abgelaufen wäre und ob sie zusammengekommen wären. "Aber ich glaube nein", so die Cheerleaderin abschließend.

Melina und Tim, "Love Island"-Paar 2020

Melina Hoch, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Melina und Tim, Reality-TV-Stars

