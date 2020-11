Melina Hoch und Tim Kühnel sprechen Klartext! Bei Love Island hat es zwischen der leidenschaftlichen Cheerleaderin und dem Schwaben ordentlich gefunkt. Die Liebesinsel verließen die beiden nach dem großen Finale sogar zusammen. Inzwischen sind sie wieder in ihrem Alltag angekommen. Dabei trennen sie durch verschiedene Wohnorte auch einige Kilometer. Doch wie sieht es überhaupt in Sachen Liebe aktuell aus? Jetzt gaben Tim und Melina ein Update: Sie sind offiziell ein Paar!

Seit dem Finale wurde dem Duo häufig die Frage gestellt, ob sie denn nun fest zusammen seien. In ihrem ersten YouTube-Video gaben Tim und Melina daraufhin nun ein ausführliches Update. "Das Geheimnis ist gelüftet: Wir sind ein Paar", verkündete die Beauty stolz und besiegelte die Aussage mit einem Kuss an ihren Liebsten. Dabei kann sich auch der Stuttgarter nicht über die bisher gemeinsame Zeit mit Melina an seiner Seite beschweren: "Bislang ist auch alles ganz passabel!"

Weitere Details zu ihrer Beziehung möchten Tim und Melina aber lieber für sich behalten. "Wir müssen das jetzt nicht weiter ausführen", stellte der Fitness-Fan klar. Generell befürchtet die Sportlerin, dass das Schwärmen über die Partnerschaft nur schlechtes Karma mit sich bringe.

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, ehemaliger Kuppelshow-Kandidat

Instagram / timkuehnel Melina Hoch und Tim Kühnel, Reality-TV-Stars

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

