Kendall Jenner (25) zeigt sich mit Extensions! Das Supermodel ist normalerweise für seine dunkle schulterlange Wellenpracht bekannt – doch bereits Anfang des Jahres sowie vor Kurzem zu Kim Kardashians (40) Geburtstag hat Kendall für einige Tage mit einer langen Mähne überrascht. Nun wagte sie es wieder und zeigt sich ihren Fans in einem neuen Look: Superlange hellere Extensions umhüllen jetzt das hübsche Gesicht der nicht mehr ganz so dunkelhaarigen Beauty.

Die 25-Jährige präsentierte ihren neuen Look in ihrer Instagram-Story. Sie postete einen Boomerang und trug dabei eine dicke schwarze Winterjacke und einen kuscheligen Winterhut, unter dem die langen Strähnen hervorschauten. Kendall lächelte in die Kamera und ihr Outfit und die ausgewählten Eiswürfel-Emojis machen deutlich, dass sie sich an einem kalten Ort befand. Das letzte Mal, als sie sich mit Extensions gezeigt hatte – anlässlich Kims Geburtstag – hat das Supermodel die Zeit noch unter der wärmenden Sonne auf einer Privatinsel genossen.

Kendall ist allerdings nicht die Einzige im Kardashian-Clan, die auf lange blonde Haare steht. Auch ihre Schwester Kylie Jenner (23) präsentierte sich vor einiger Zeit im Bar­bie­-Look mit blonder XXL-Wallemähne. Anlass war hier der Geburtstag ihrer Mutter.

Getty Images Kendall Jenner in Cannes, Frankreich, 2018

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Oktober 2020

SIPA PRESS/Action Press Kendall Jenner im pinken Kleid

