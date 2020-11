Kylie Jenner (23) wird zur Barbie! Der Keeping up with the Kardashian-Star ist bekannt für seinen Look. Mal zeigt sich die Unternehmerin im sexy Leo-Outfit, leicht bekleidet im Bikini oder auch mal oberkörperfrei. Dem US-Star scheint nichts zu außergewöhnlich zu sein. Anlässlich des Geburtstags ihrer Mutter Kris Jenner (65) präsentierte die Milliardärin ihren Followern auf Social-Media einen neuen Look, der sie zu einer lebendigen Version der Bar­bie­pup­pe® werden lässt.

Zum Geburstagsdinner ihrer Mutter warf sich Kylie eine lange blonde Perücke über und wird so zum echten Hingucker am Familientisch. In einer Reihe von Videos auf Instagram präsentierte sie ihren Fans den neuen Haarstyle und filmte sich selbst im Spiegel. Im Hintergrund sind sogar tatsächlich Porträts der blonden Puppe zu sehen und auch Kylie selbst schreibt unter den Post: "Ich sehe aus wie Barbie." Der Rest der Familie soll nicht mitgefeiert haben. Kendall (25) und Caitlyn Jenner (71) sollen auf einem Campingtrip gewesen sein.

Dafür überhäufte der Familienclan Geburtstagskind Kris aber auf Instagram mit süßen Glückwünschen. Kim machte den Anfang und bewunderte ihre Mama für ihr Durchhaltevermögen und ihre Aufmerksamkeit. Model-Tochter Kendall postete zu Ehren ihrer Mutter eine Fotostrecke und schrieb dazu: "Wenn ich älter bin, will ich genauso sein wie du."

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kris und Kylie Jenner im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de