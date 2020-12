Paulina Ljubas (23) hält zu ihrem Schatz! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und der Love Island-Star Henrik Stoltenberg machten ihre Beziehung vor rund zwei Wochen öffentlich – seitdem scheint das Paar unzertrennlich zu sein. Auch in dem Musikvideo zu Henriks neuem Song "Bonflonzo" wirkte seine Liebste mit – das musikalische Projekt des Reality-TV-Stars kassiert momentan aber vor allem Spott und Verachtung. Jetzt macht Paulina Henriks Kritikern eine Ansage und nimmt ihren Partner in Schutz!

In einem Q&A auf Instagram kritisiert die Brünette die gehässigen Kommentare zu dem Lied ihres schloppigen Lovers. "Zu Henriks Song: Das sind ein paar Wörter unterlegt mit einem Elektrobeat – just for fun. Und manche schieben sich hier einen, als wären sie Dieter Bohlen persönlich", schimpft die 23-Jährige. Paulina nutzt die Gelegenheit, um mit ihren Hatern abzurechnen: "Die Leute sind teilweise so bösartig, verstecken sich hinter Fake-Profilen oder sind 40 Jahre alt und müssten es eigentlich besser wissen", wettert die aufgebrachte Beauty.

Dabei positioniert sie sich eindeutig auf der Seite ihres Freundes: "Ihr könnt uns so viel Unglück wünschen, wie ihr wollt und über ihn sagen, was ihr wollt – ich stehe zu 100 Prozent hinter Henrik", betont Paulina.

Instagram / walentinadoroninaofficial Paulina, Melanie, Henrik, Julia und Walentina

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Bekanntheit

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

