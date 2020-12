Selena Gomez (28) und Justin Bieber (26) führten ganze acht Jahre lang eine lupenreine On-Off-Beziehung. Im März 2018 war dann aber ein für alle Mal Schluss. Mittlerweile ist der Sänger mit dem Model Hailey Bieber (24) verheiratet – und auch Sel hat angeblich wieder einen Mann an ihrer Seite. Angeblich datet sie den Basketballstar Jimmy Butler. Ob Justin das so passt? Der "Yummy"-Interpret soll nämlich wieder Kontakt zu Selena suchen!

Wie The Sun berichtet, soll die 28-Jährige bereits seit einiger Zeit den NBA-Star daten, um ihn näher kennenzulernen. So wurden die beiden angeblich schon bei einem romantischen Dinner-Date in New York gesichtet. Biebs kann das offensichtlich nicht ganz so gutheißen – zumindest sucht er wieder den Kontakt zu ihr: "Selena hat die Distanz zu Justin gewahrt, aber er hat vor Kurzem wieder angefangen, sie zu kontaktieren", so eine Quelle gegenüber dem Onlineportal.

Was genau das bedeutet und was an den Gerüchten letztendlich dran ist, wissen natürlich nur Selena und Justin. Vor wenigen Tagen verriet die Beauty allerdings, wie es wirklich um ihren Beziehungsstatus steht. "Ich bin solo und das ist völlig in Ordnung", erzählte die "Lose You To Love Me" im Interview mit dem New-Magazin. Sie wolle in Ruhe auf den richtigen Partner warten.

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber im November 2011

Getty Images Jimmy Butler, Basketballer

Instagram / selenagomez Selena Gomez im November 2020

