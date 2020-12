Große Freude bei Mick Schumacher (21)! Der deutsche Rennfahrer konnte sich in der Vergangenheit schon einige Titel auf dem Asphalt erkämpfen: So gewann der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher (51) unter anderem 2018 den Formel-3-Meistertitel – und trat daraufhin ab 2019 in der Formel-2-Meisterschaft an. Im vergangenen Oktober hätte er bereits Trainingsfahrten für die Formel 1 absolvieren sollen, diese mussten jedoch witterungsbedingt abgesagt werden. Jetzt machte die Karriere des 21-Jährigen einen weiteren großen Sprung: Mick wird im kommenden Jahr in der Formel 1 auf der Rennbahn fahren!

Diese erfreuliche Nachricht verkündete jetzt das Haas-Team, für das Mick ab 2021 in der Formel 1 antreten wird, auf Instagram. "Willkommen, Mick!", heißt es in dem Social-Media-Posting. Somit dürfte der 21-Jährige sein erstes Rennen in der Königsklasse bereits zum Saisonauftakt in Melbourne am 21. März 2021 antreten. "Die Aussicht, nächstes Jahr in der Formel 1 starten zu können, macht mich unglaublich glücklich. Ich bin einfach sprachlos", freute sich Mick im Netz.

Der Rennfahrer sprach zudem seinen großen Dank aus – nicht nur an sein zukünftiges Team und seine Fans, sondern auch an seine Eltern. "Ich möchte die Liebe zu meinen Eltern betonten. Ich weiß, dass ich ihnen alles verdanke", verdeutlichte Mick. Er habe immer daran geglaubt, dass er sich eines Tages seinen Traum von der Königsklasse erfüllen werde – und schon bald ist es soweit...

Getty Images Mick Schumacher im September 2020 in Scarperia

Getty Images Mick Schumacher, deutscher Rennfahrer

Getty Images Mick Schumacher, 2019

