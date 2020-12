Cheyenne Ochsenknecht (20) teilt neue Details zu ihrem noch ungeborenen Nachwuchs! Lange Zeit hielt die Tochter von Natascha Ochsenknecht (56) die Nachricht geheim – seit wenigen Wochen ist es offiziell: Die Blondine und ihr Partner erwarten ihr erstes Kind. Allzu viele Einzelheiten scheint die Beauty über ihre laufende Schwangerschaft allerdings nicht preisgeben zu wollen. Umso erfreulicher dürfte diese Neuigkeit sein: Cheyenne überrascht mit einem Baby-Update!

In ihrer Instagram-Story hält Cheyenne ihre Fans mit neuen Informationen zu ihrem Sprössling auf dem Laufenden. Bei einem Frauenarzt-Termin sei unter anderem die Größe des Babys festgestellt worden. "Es ist riesig, es ist 30 Zentimeter lang, also von Kopf bis Fuß", verriet die Bald-Mama stolz. Zudem wiege der Knirps bereits rund 500 Gramm. Rückblickend hat sich also einiges getan – immerhin war Cheyennes Säugling bei der vergangenen Untersuchung vor sechs Wochen erst 15 Zentimeter groß.

Vor Weihnachten steht für die werdende Mutter noch ein Zucker-Test und das Organ-Screening ihres Kindes auf dem Plan. "Eigentlich geht es mir super, ich hab keine Beschwerden außer ein bisschen Rückenschmerzen und dass ich in letzter Zeit wieder öfters auf Toilette muss!", teilte sie mit. Das sei in ihren aktuellen Umständen aber völlig normal.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht (r.) mit ihrem Freund

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Oktober 2020

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

