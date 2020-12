Die britische Königsfamilie trauert um ein weiteres pelziges Familienmitglied! Vergangene Woche wurde bekannt, dass Prinz William (38) und Herzogin Kates (38) Hund Lupo verstorben ist – der Cocker Spaniel war zuvor fast ein Jahrzehnt lang ihr treuer Begleiter. Im Netz beteuerten die Cambridges bereits, wie sehr sie den Vierbeiner vermissen. Nun hat die Queen (94) das gleiche Schicksal ereilt: Ihr Hund Vulcan ist tot!

Das berichtet nun das britische Onlinemagazin The Sun in Berufung auf einen Palast-Insider. Demnach soll die Regentin in großer Trauer um ihren verstorbenen Liebling sein – kein Wunder: Wie eingefleischte Royal-Fans wissen, ist die Queen ein großer Hunde-Fan und hat im Laufe ihres Lebens bereits rund 30 von ihnen aus Eigenzüchtung ein Zuhause gegeben – teilweise sogar vier Tieren auf einmal. Nach Vulcans Tod ist jetzt jedoch nur noch ein einziger übrig: Candy. Im Jahr 2018 hat Elizabeth nämlich beschlossen, sich keine mehr zuzulegen, damit keine der Fellnasen sie überleben muss.

Wie allgemein bekannt ist, sind Corgis die Lieblingshunderasse der Queen. Vulcan war jedoch ein Dorgi – eine Kreuzung aus einem Welsh Corgi und einem Dachshund. Dieser Rassenmix wurde tatsächlich von niemand Geringerem als der Königin höchstpersönlich geschaffen: Einer ihrer Corgis hatte sich ursprünglich mit einem Dachshund ihrer jüngeren Schwester Prinzessin Margaret (✝71) gepaart.

Getty Images Queen Elizabeth II. im April 2010

Getty Images Die Queen mit vier Hunden im Jahr 1969

Getty Images Queen Elizabeth II. mit einem Hund im April 2010

