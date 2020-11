Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) sind am Boden zerstört. Fast ein Jahrzehnt war der Hund Lupo ein treuer Begleiter des royalen Paares und seiner Familie. Der Cocker Spaniel wurde damals in die Familie aufgenommen, um Kate Trost zu spenden, wenn William für längere Zeit nicht zu Hause sein konnte. Umso schwerer fällt nun der Abschied von dem königlichen Vierbeiner: Lupo verstarb am vergangenen Wochenende.

Diese traurige Nachricht teilen William und Kate ihren Instagram-Followern mit. "Traurigerweise ist unser lieber Hund Lupo letztes Wochenende verstorben. Er war seit neun Jahren das Herz unserer Familie und wir werden ihn so sehr vermissen", verkündeten sie. Diese Nachricht muss die Eheleute und die drei Kinder George (7), Charlotte (5) und Louis (2) schwer getroffen haben.

Auch für die Fangemeinde der Royals ist diese Mitteilung nicht leicht zu verdauen. Unzählige bekunden ihr Beileid und wünschen der Familie viel Kraft: "Euer Verlust tut mir sehr leid. Haustiere sind nicht einfach nur Tiere, sie werden zur Familie", schreibt eine mitfühlende Userin.

Anzeige

Getty Images Kate, William und George mit Familienhund Lupo

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kids

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de