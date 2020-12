Dicke Luft bei Hochzeit auf den ersten Blick! Daniela und René legten in der Kuppelshow einen etwas holprigen Start hin. Vor allem die gelernte Bürokauffrau ließ sich beim Jawort verdammt viel Zeit. Während der Flitterwochen taten sich beide schwer, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Doch der Ton war trotz Meinungsverschiedenheiten immer respektvoll. Ein Trailer deutet nun an, dass sich das in der kommenden Woche ändern wird.

Die kurze Vorschau auf die sechste Folge zeigt René beim Joggen – offenbar, weil er Dampf ablassen muss. "Bis heute Vormittag hatte ich noch ein gutes Gefühl. Aber jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht", erklärt er im Interview. Was genau den Soldaten so sehr verärgert hat, löst der kurze Clip natürlich nicht auf. Das erfahren die Zuschauer erst in der kommenden Woche.

Eine weitere Szene teasert allerdings an: Auch Daniela ist mächtig sauer. Auf einer Picknickdecke im Grünen schimpft sie: "Dieses Gespräch im Hotelzimmer – da dachte ich mir: So redet man nicht mit der Ex-Freundin, so redet man nicht mit einer Freundin, so redet man nicht mit einem Kumpel und: So redet man erst recht nicht mit einer Ehefrau."

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 René und Daniela in der fünften Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 René und Daniela in ihren "Hochzeit auf den ersten Blick"-Flitterwochen

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Daniela

