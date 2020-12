War der Skandal etwa vorprogrammiert? In der Kuppelshow Love Island hatte sich Herzensbrecher Henrik Stoltenberg Hals über Kopf in die hübsche Sandra Janina verliebt. Doch das Liebesglück verweilte nicht lange bei dem Pärchen – die 21-Jährige setzte schon kurz nach der Sendung einen Schlussstrich und lieferte sich mit ihrem Ex eine regelrechte Social-Media-Schlammschlacht. Das plötzliche Aus des TV-Traumpaars kam jedoch nicht für alle überraschend: Ihre Show-Kollegen Marc Zimmermann und Anna Iffländer sahen das Drama schon kommen...

Das behauptete das Duo, das einige Wochen nach Produktionsende noch immer ein Paar ist, nun im exklusiven Promiflash-Interview. "Also eigentlich haben wir uns gedacht: 'Das ist nur eine Frage der Zeit'", plauderte zunächst die 24-Jährige aus. Sie hätten beide mitbekommen, dass Sandra gerne zu Henrik nach Köln gekommen wäre, dieser jedoch stets mit anderen Dingen beschäftigt gewesen sei, fügte Marc dann hinzu. "Wenn man aus so einer Show geht und dann nicht die Zeit miteinander nutzt, ist es schwierig, das Band der Liebe sozusagen 'zu festigen'", meinte er zudem.

Nichtsdestotrotz zeigten sich sowohl der Student als auch die Sachbearbeiterin vom Beziehungsende ihrer Kollegen enttäuscht: "Dass es so kommen musste, ist sehr schade. [...] Und dass es so ausartet, hätten wir nicht gedacht." Nach der Trennung polarisierten Henrik und andere deutsche TV-Sternchen mit einem Parodie-Video, in dem sie sich über Sandra lustig machten.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Marc Zimmermann und seine "Love Island"-Partnerin Anna Iffländer

Instagram / sandra_janina_ Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, Oktober 2020

Instagram / julesjaku Paulina Ljubas, Henrik Stoltenberg, Walentina Doronina und Julia Jaku

