Seit vergangenem Freitag lässt Sat.1 die Puppen tanzen! Jessica Paszka (30), Janine Kunze (46), Hardy Krüger Jr. (52) und Co. treten im Rahmen des musikalischen Wettbewerbs Pretty in Plüsch gegeneinander an – und dabei werden sie von einem plüschigen Duettpartner auf der Bühne unterstützt. Ob Didi Rakete, Kevin Puerro oder Polly – die Plüschpuppen stehen den Stars treu zur Seite. Doch klingt das nicht eher nach einem Konzept für Kinder? Keinesfalls, findet Moderatorin Michelle Hunziker (43) im Promiflash-Interview...

"'Pretty in Plüsch' ist keine Kindershow", stellte Michelle gegenüber Promiflash klar und betonte: "Es ist eine Familienshow – aber im Endeffekt eben auch eine Show für Erwachsene." Die Puppen-Charaktere seien nicht nur für die kleinen Zuschauer geschaffen worden – im Gegenteil. "Es handelt sich wirklich um Charaktere, die sehr comedy-haft sein können – frech und zynisch", beschrieb die Moderatorin die flauschigen Stars. Sie sei sich sicher, dass diese sowohl Erwachsene als auch Kinder zum Lachen bringen können.

Und mit dieser Meinung ist Michelle nicht allein – auch die Kandidatin Janine Kunze findet, dass "Pretty in Plüsch" ein Spaß für die ganze Familie ist. "Nur weil Puppen dabei sind, ist es eben nicht nur etwas für Kinder", machte die Schauspielerin klar und ergänzte augenzwinkernd: "Ich bin ja jetzt auch schon drei mal neun Jahre alt – und liebe Puppen immer noch." Jetzt seid ihr gefragt: Findet ihr, dass 'Pretty in Plüsch' eher etwas für Kinder ist – oder kann die Show auch Erwachsene begeistern? Stimmt ab!

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag,

27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn.

