Michelle Hunziker (43) ist schon voller Vorfreude auf Pretty in Plüsch! Die beliebte Moderatorin kann es kaum abwarten, im Rahmen der verrückten Gesangsshow auf die Bühne zu treten und die Kandidaten durch den Abend zu begleiten: Neben Jessica Paszka (30), Janine Kunze (46) und Ingolf Lück (62) wird unter anderem auch Hardy Krüger Jr. (52) mit einer der flauschigen Puppen performen. Doch auf was freut sich die "Pretty in Plüsch"-Moderatorin bei diesem Konzept am meisten? Promiflash hat bei der hübschen Blondine nachgehakt...

"Am meisten freue ich mich auf die Spontaneität – und auf das, was eben nicht in einem Drehbuch steht, weil auf der Bühne alles live passieren wird", betonte Michelle im Promiflash-Interview und erklärte: "Die Puppen und die Prominenten werden in der Sendung so reagieren, wie sie wollen." Und das könne zu besonderen Showmomenten führen, denn die flauschigen Duettpartner können schon auch mal "frech oder zynisch" sein.

Dabei ist Michelle schon ganz gespannt darauf, was die Zusammenarbeit mit den Puppen am heutigen Freitagabend mit sich bringen wird. "Ich bin selbst sehr neugierig, wie es sein wird, mit unseren Puppen live auf der Bühne zu stehen, zu interagieren und den Wow-Effekt der Situation zu erleben", freute sie sich vorab und stellte klar: "Das ist eine Show, die man so noch nie gesehen hat."

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag,

27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn.

SAT.1/Willi Weber Michelle Hunziker bei "Pretty in Plüsch"

SAT.1/Willi Weber Michelle Hunziker auf der "Pretty in Plüsch"-Bühne

© SAT.1/Julian Essink "Pretty in Plüsch"-Moderatorin Michelle Hunziker

