Die Pretty in Plüsch-Zuschauer dürfen sich auf ein neues Gesicht freuen! Am vergangenen Freitag feierte die schräge Gesangsshow Premiere: Unter anderem traten Jessica Paszka (30), Janine Kunze (46) und Massimo Sinató (40) zum ersten Mal gegeneinander an – und hatten dabei plüschige Unterstützung: Die Promis stehen nämlich zusammen mit einer singenden Puppe auf der Bühne. Und dieses musikalische Spektakel darf ab Freitag auch ein neuer Kandidat erleben: Jimi Blue Ochsenknecht (28) ersetzt Hardy Krüger Jr. (52) bei "Pretty in Plüsch"!

Laut einer Pressemitteilung von Sat.1 habe Hardy seine "Pretty in Plüsch"-Teilnahme aufgrund einer Verletzung vorzeitig beenden müssen – doch die Produktion hat schon einen neuen Promi in petto: "Jimi Blue Ochsenknecht ist der neue Duettpartner von Plüsch-Maki Pilly", heißt es in der Meldung. Die TV-Zuschauer dürfen sich also schon am kommenden Freitag auf eine Gesangseinlage des Schauspielers und der quirligen Puppe freuen.

Doch Jimi ist in der kommenden Show nicht der einzige Neuzugang – auch die Jurymitglieder Sarah Lombardi und Hans Sigl (51) dürfen sich auf einen neuen Gastjuror freuen: Während in der vergangenen Ausgabe noch DJ Bobo (52) neben Sarah und Hans Platz genommen hatte, wird diese Woche Sänger Oli P. (42) mit von der Partie sein.

Tabea Werner / Sat.1 Hardy Krüger jr. und Plüsch-Maki Polly bei "Pretty in Plüsch"

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Getty Images Oli P. im Juni 2018 in Köln

