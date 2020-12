Peter Dinklage (51) wird vom königlichen Lennister zum radioaktiven Superhelden! Der Schauspieler schaffte mit seiner Rolle in Game of Thrones den ganz großen Durchbruch. Für den Part des Tyrion Lennister wurde er sogar mehrfach mit Preisen ausgezeichnet – unter anderem Golden Globes und Emmy Awards. Nach dem Erfolg des Mittelalter-Hits wagt sich der US-Amerikaner nun in die Welt der Superhelden: Peter spielt in einem Reboot von "The Toxic Avenger" mit!

Das berichtet aktuell unter anderem Deadline: Demnach soll der 51-Jährige in der Neuauflage des Streifens aus den 80ern den radioaktiven Helden Atomic Hero spielen. Wann genau die Dreharbeiten für den Film beginnen sollen, steht noch nicht fest – das Team hingegen teilweise schon: So sollen Macon Blair die Regie übernehmen, Lloyd Kaufman und Michael Herz werden angeblich die Produzenten sein.

Der Originalfilm "The Toxic Avenger" wurde 1985 als Low-Budget-Horror-Streifen bekannt. Die Geschichte handelt von Melvin Junko, der bei einem fiesen Streich in einem Fass mit radioaktiv-verseuchtem Giftmüll landet. Anschließend schält sich nicht nur seine Haut – der frühere Loser mutiert zum Monster-Superhelden. In den ersten vier Filmen wurde Atomic Hero von Mitch Cohen gespielt.

SIPA PRESS / Action Press Der "Game of Thrones"-Cast bei den Emmy Awards 2018

Getty Images Peter Dinklage bei den Emmy Awards 2019 in Los Angeles

Rex Features / Rex Features / ActionPress Filmplakat zum Film "The Toxic Avenger"

